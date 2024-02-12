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В Харьковской области Украины произошли взрывы

Украинский «24-й канал» сообщил о взрывах в Харьковской области

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Телеграм-канал «Mash»

Взрывы зафиксировали в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

В момент взрывов воздушная тревога в регионе не объявлялась. Канал не привел подробности происшествия. Ситуацию также не комментировали местные власти.

Накануне в Херсоне зафиксировали повреждение припортовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями военной администрации региона Александр Прокудин. В ночь на 12 февраля украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе.

До этого стало известно, что электроподстанция повреждена в Днепропетровской области Украины. По данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», в Павлоградском и Синельниковском районах частично обесточивались бытовые и промышленные потребители.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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