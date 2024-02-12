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Врач рассказал, опасен ли вирус «Аляскапокс» для россиян

Вирусолог Альтштейн: вирус «Аляскапокс» не приведет к эпидемии в России

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Shutterstock

Вирус «Аляскапокс», летальный случай от которого был зафиксирован в американском штате Аляска, не представляет опасности для россиян. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн. По его словам, возбудитель существует уже давно.

«Аляскапокс» — это новый вирус. Однако это не означает, что он появился только сейчас — он существовал веками, его просто не выявляли ранее. Он встречается у мышей, белок и других мелких грызунов. Передается через животных, в том числе и домашних», — объяснил вирусолог.

Он подчеркнул, что вероятность завоза вируса на территорию России крайне мала.

12 февраля стало известно, что житель США стал первым в мире человеком, подхватившим аляскинскую оспу, которого не смогли спасти. Ранее инфекция не считалась опасной: она распространялась среди мелких животных и редко передавалась людям. Заразившийся мужчина рассказывал, что его поцарапала бездомная кошка, однако у нее патоген не нашли, поэтому путь заражения остается неустановленным. Роспотребнадзор уже заверил, что в Россию вирус не попадет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эпидемиолог объяснил происхождение вируса «Аляскапокс».

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