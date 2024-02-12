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Пенсионер с деменцией расправился с женой и не смог поверить, что ее больше нет

В Сибири пенсионер с деменцией расправился с 77-летней женой из ревности

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Depositphotos

В Красноярске страдающий деменцией 81-летний мужчина расправился с женой и по-прежнему считает, что она жива. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В ноябре 77-летняя жительница Центрального района решила навестить сестру. Она рассказала об этому своему мужу, тот заподозрил супругу в измене с бывшем мужем ее сестры.

Пожилой мужчина страдал сосудистой деменцией, вызванной гипертонической болезнью, а в последнее время стал часто употреблять алкоголь после 30 лет воздержания. Он потребовал, чтобы жена осталась дома, получил отказ и взялся за нож. Женщина стала кричать и привлекла внимание соседей, которые и вызвали полицию.

Правоохранители прибыли в квартиру на проспекте Мира в тот момент, когда хозяин в верхней одежде собрался прогуляться. Он сообщил, что ничего не знает о местонахождении жены. Силовики заметили ее безжизненное телo с многочисленными колото-ножевыми ранами, но муж женщины в произошедшее так и не поверил. Как уточняется, он до сих пор считает супругу живой и ждет, когда она навестит его в СИЗО.

Прокуратура направила уголовное дело в суд. Пенсионер, не способный понести ответственность за содеянное в силу психического заболевания, будет направлен на лечение в психиатрический стационар.

Ранее пенсионерка из США напала из ревности на мужа, получившего поздравительную открытку от бывшей подруги.

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