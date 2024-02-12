В Кропивницком произошел взрыв

В украинском Кропивницком (ранее — Кировоград) в центральной части страны произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробности случившегося не приводятся.

В Кировоградской области в настоящий момент действует воздушная тревога.

До этого стало известно о взрывах в Харькове и Павлодаре Днепропетровской области.

Утром 11 февраля начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что в ряде инфраструктурных объектов Николаевской области Украины зафиксированы повреждения после взрывов.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.