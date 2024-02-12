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В Госдуму внесли проект закона о расширении списка нежелательных организаций

Пискарев: в Госдуму внесен проект о расширении списка нежелательных организаций

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Государственную думу внесен проект закона о признании нежелательными организаций, чьи учредители являются представителями иностранных госорганов. Об этом заявил депутат Василий Пискарев в Telegram-канале.

«Для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, она также может быть объявлена нежелательной», – написал парламентарий.

Он отметил, что поправки планируется внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Кроме того, подготовлен пакет изменений еще в четыре закона, а также в КоАП и УК РФ. Однако прежде их должны утвердить правительство РФ и Верховный Суд.

Пискарев подчеркнул, что одобрение законопроекта является залогом безопасности страны и граждан.

До этого сообщалось о рассмотрении законопроекта, по которому банки будут обязаны отказывать в проведении операций иностранным компаниям с государственным участием, признанным нежелательными.

Ранее по статье о нежелательных организациях оштрафовали российского поэта.

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