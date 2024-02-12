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Тестирование работы ДЭГ перед выборами президента пройдет на elec.mos.ru

Систему электронного голосования в Москве протестируют в начале марта

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Общественная палата города Москвы

Тестирование работы системы дистанционного электронного голосования пройдет в начале марта. Об этом на первом заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Накануне выборов мы, как и всегда, планируем провести тестовое голосование. Оно пройдет на elec.mos.ru», — сказал он.

Костырко отметил, что большинство пользователей голосуют утра. По его словам, для уменьшения очереди в пиковые часы не нужно заходить в личный кабинет на mos.ru, а переходить по ссылке для голосования.

Также, по его словам, в рамках тестового голосования будет опробован дополнительный способ авторизации для минимизации очередей ожидания авторизационной смс.

В свою очередь, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев одним из важнейших подразделений штаба назвал корпус наблюдателей столичной палаты. Он напомнил, что в 2023 году был утвержден свод требований, прав и обязанностей для всех наблюдателей корпуса Общественной палаты.

«Важно, что к наблюдению допускаются только те, кто прошел обучение и успешно сдал тестирование. В этом году очные занятия по плану должны стартовать с 14 февраля», — рассказал Ковалев.

Кроме того, глава штаба предложил до 20 февраля направить в аппарат Общественной палаты Москвы варианты по формулировке вопроса для проведения тестирования. Также на заседании был утвержден список ответственных членов штаба по округам.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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