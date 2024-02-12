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Иностранец изнасиловал женщину в подъезде дома в Москве

В Москве задержан обвиняемый в изнасиловании женщины в подъезде

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде одного из домов, им оказался гражданин Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек по Автозаводской улице 1 февраля. Злоумышленник напал на женщину, которая зашла в подъезд, он набросился на москвичку и изнасиловал, после чего скрылся.

Задержать подозреваемого в совершении преступления удалось спустя почти две недели, 31-летний гражданин Узбекистана заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, мужчину также проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Ранее в Петербурге иностранца заподозрили в избиении и попытке изнасилования.

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