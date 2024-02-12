В Москве арестовали курьеров-мошенников, похитивших у генерала 50 млн рублей

В Москве суд заключил под стражу четверых курьеров, которые обокрали 80-летнего генерала в отставке Анатолия Миренкова и его супругу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу четверых «криминальных курьеров», похитивших почти 50 млн рублей у супружеской пары москвичей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Потерпевший несколько дней общался с мошенниками через популярный мессенджер — злоумышленники под видом сотрудников силовых структур убедили его снять с разных счетов крупные суммы (около 49,9 млн рублей) и передать их курьерам. Пенсионер полагал, что спасает свои сбережения, а также участвует в секретной спецоперации против мошенников, хотя все было с точностью наоборот.

Ранее в Прикамье поймали семейную пару, обманувшую пенсионеров на 1,7 млн рублей.