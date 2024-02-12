Пермячка напала на парикмахера из-за плохой стрижки, женщина получила сотрясение мозга

Жительница Перми напала на парикмахера в салоне красоты из-за плохой стрижки дочери, женщина получила сотрясение мозга. Об этом сообщает »КП-Пермь».

По информации издания, между матерью клиентки салона красоты и парикмахером произошел словесный конфликт — женщине не понравилась стрижка, которую сделали дочери. Затем пермячка вооружилась утяжелителем для фиксации воротника и ударила им сотрудницу.

В результате нападения работница салона получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и невроз. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Нападавшую привлекли к административной ответственности и взыскали с нее в качестве штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов и оплаты лечения почти 40 тысяч рублей.

Ранее русскоговорящий мужчина сбрил челку тайскому парикмахеру за плохую работу.