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Пермячка напала на парикмахера из-за плохой стрижки, женщина получила сотрясение мозга

В Перми женщина напала на парикмахера из-за плохой стрижки дочери

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Depositphotos

Жительница Перми напала на парикмахера в салоне красоты из-за плохой стрижки дочери, женщина получила сотрясение мозга. Об этом сообщает »КП-Пермь».

По информации издания, между матерью клиентки салона красоты и парикмахером произошел словесный конфликт — женщине не понравилась стрижка, которую сделали дочери. Затем пермячка вооружилась утяжелителем для фиксации воротника и ударила им сотрудницу.

В результате нападения работница салона получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и невроз. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Нападавшую привлекли к административной ответственности и взыскали с нее в качестве штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов и оплаты лечения почти 40 тысяч рублей.

Ранее русскоговорящий мужчина сбрил челку тайскому парикмахеру за плохую работу.

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