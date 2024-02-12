«Ростех» просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве у гендиректора корпорации Сергея Чемезова. Об этом сообщил РИА Новости представитель главы госкорпорации.

«Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе принесенные подсудимыми извинения, которые были Сергеем Викторовичем приняты», — сообщили в «Ростехе».

Отмечается, что позиция главы организации была донесена суду в ходе прений.

12 февраля Хамовнический суд Москвы отправил бывшего коммерческого директора холдинга журналистки Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кирилла Суханова на 7,5 лет в колонию строго режима по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые были администраторами Telegram-канала «Тушите свет», по версии следствия, используемого в качестве инструмента вымогательства, — получили по 7 лет.

Собчак назвала приговор Кириллу Суханову несправедливым и несоразмерным. Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее Собчак отреагировала на приговор Суханову.