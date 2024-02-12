В Германии задержали подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста

Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом написало издание «Страна.ua» со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко.

Все случилось в Оберхаузене, который находится неподалеку от Дюссельдорфа.

По данным источника Bild, 17-летний украинец возвращался домой с 18-летним товарищем по команде Артемом Козаченко. В автобусе у них началась словесная перепалка с местными школьниками. Когда спортсмены вышли из автобуса у ж/д вокзала, подростки напали на них с ножами. Это попало на камеры видеонаблюдения.

От полученных ран Ермаков скончался в больнице, а Козаченко тяжело ранен.

Подозреваемых задержали. По данным Bild, один из них — 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена, который уже попадал в полицию из-за нападений и грабежей. Второй задержанный — 14-летний школьник немецко-греческого происхождения из города Херне, также известный полиции. Первого арестовали, а второго передали опекунам.

По данным МИД Украины, выживший спортсмен находится в больнице города Эссен.

Ермаков в составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

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