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На главу МИД Украины напала собака

Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу покусала собака

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу покусала собака. Об этом дипломат сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, животное крупных размеров выгуливали без поводка.

«Напала на моих во время прогулки и заодно на меня», — написал Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что ему пришлось обратиться за помощью к врачам, они его «подрихтовали». К записи в «сторис» Кулеба приложил фотографию окровавленной ноги со следами укуса.

С кем министр на тот момент находился на улице, он не уточнил.

В начале февраля сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга получила компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей после нападения на нее бойцовой собаки. Сам инцидент произошел 20 мая 2023 года, когда женщина направлялась на работу.

В декабре прошлого года в Калуге суд обязал хозяина американского стаффордширского терьера, напавшего на 10-летнюю девочку, выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда. Владелец животного должен заплатить ребенку 200 тыс. рублей.

Ранее стая бродячих собак едва не растерзала ребенка в Нижнем Тагиле.

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