Жена натравила на мужа ядовитую змею во время ссоры

В Индии женщина натравила ядовитую змею на своего мужа во время ссоры, пишет местное издание Times of India.

Как сообщают СМИ, после того, как супруги в очередной поссорились, жена решила натравить на мужа ядовитую змею — в этом ей должен был помочь друг. План сработал, и рептилия во время выяснения отношений пары укусила ничего не подозревающего индийца.

Из-за действия яда мужчина потерял сознание, но выжил благодаря соседям, которые вызвали врачей.

«Врачи установили, что мужчину укусила гадюка Рассела», — говорится в заявлении.

После того как мужчина очнулся в больнице, он рассказал полицейским об инциденте. Офицеры сообщили, что подозреваемые сразу сбежали с места преступления и все еще находятся на свободе, сейчас их ищут.

Ранее спящую дома австралийку укусила вторая в мире по ядовитости змея.