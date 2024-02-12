Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Жена натравила на мужа ядовитую змею во время ссоры

Times of India: в Индии жена натравила на мужа во время ссоры гадюку Рассела

close
100%
Depositphotos

В Индии женщина натравила ядовитую змею на своего мужа во время ссоры, пишет местное издание Times of India.

Как сообщают СМИ, после того, как супруги в очередной поссорились, жена решила натравить на мужа ядовитую змею — в этом ей должен был помочь друг. План сработал, и рептилия во время выяснения отношений пары укусила ничего не подозревающего индийца.

Из-за действия яда мужчина потерял сознание, но выжил благодаря соседям, которые вызвали врачей.

«Врачи установили, что мужчину укусила гадюка Рассела», — говорится в заявлении.

После того как мужчина очнулся в больнице, он рассказал полицейским об инциденте. Офицеры сообщили, что подозреваемые сразу сбежали с места преступления и все еще находятся на свободе, сейчас их ищут.

Ранее спящую дома австралийку укусила вторая в мире по ядовитости змея.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами