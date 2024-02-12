Глава турфирмы рассказала, что россияне не могли «вольно гулять» во время тура в КНДР

Во время поездки на горнолыжный курорт в КНДР группу россиян все время сопровождали северокорейские гиды. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор компании-туроператора «Восток Интур» Инна Мухина. Она отметила, что свободно гулять по Пхеньяну туристы не могли, однако никакой слежки за ними не было.

«Мы всегда были в сопровождении русскоговорящих гидов. Свободного, вольного гуляния по Пхеньяну не было. Везде группу сопровождали русскоговорящие корейские гиды. Никто никого не выслеживал, никто никого не подстреливал», — сказала Мухина.

9 февраля первая за пять лет группа российских туристов, состоящая из 100 человек, отправилась на отдых на горнолыжный курорт Масикрен в КНДР. Тур продлился четыре дня – 12 февраля группа вернулась во Владивосток. Согласно информации с сайта компании-туроператора «Восток Интур», стоимость поездки составляла $750, в нее были включены въездная туристическая виза, перелет и размещение в четырех- и пятизвездных отелях.

В беседе с «Газетой.Ru» глава туристической компании Инна Мухина поделилась впечатлениями от поездки. По ее словам, россияне остались довольны туром и хотят его повторить. Она сообщила, что корейцы очень тепло отнеслись к зарубежным гостям, а горнолыжный курорт Масикрен «впечатлил даже профессионалов», которые приехали из России со своим снаряжением.

Ранее стало известно, что в КНДР появится туристическая зона для россиян.