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Россиянам рассказали, как помочь жертвам кибермошенников

Эксперт информационной безопасности Ефимов призвал помочь жертвам кибермошенников

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Shutterstock

Жертвам кибермошенников требуется поддержка близких. В первую очередь им нужно помочь осознать произошедшее и спокойно убедить не переводить больше никуда денежные средства, отметил инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов. Нужно постараться выяснить о ситуации как можно больше, посоветовал он в беседе с телеканалом «360».

«Как правило, злоумышленники знают какие-то мелочи и обладают информацией о человеке из социальных сетей, слитых баз данных, — отметил Ефимов. — Это все играет на руку мошенникам, чтобы попытаться быстро выйти на диалог, а потом использовать информацию во вред человеку».

Если жертвой стал близкий человек, не нужно сильно выходить на эмоции – вместо этого следует постараться спокойно объяснить, что это был обман, добавил эксперт. Он порекомендовал в таких ситуациях указать на типичные признаки мошенничества, замеченные при изучении ситуации, и уберечь человека от дальнейшего взаимодействия с преступниками.

«Если увидели, что кто-то может стать жертвой мошенничества, не оставайтесь равнодушными», — призвал Ефимов.

В Центробанке составили портрет типичной жертвы кибермошенников – это женщина в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, проживающая в городе. По данным регулятора, на женщин приходится 55,5% жертв мошенников.

Ранее россиянина приговорили в США к 5 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.

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