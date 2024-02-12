Собчак не вызывалась в суд для дачи показаний по делу о вымогательстве у главы Ростеха

Журналистка Ксения Собчак не вызвалась в суд для дачи показаний по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщил ТАСС адвокат осужденного бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского Дмитрий Малютов.

По его словам, Собчак никем не проходит по делу — ни свидетелем, ни очевидцем, ее даже в суд не вызывали.

12 февраля Хамовнический суд Москвы отправил бывшего коммерческого директора холдинга Собчак «Осторожно медиа» Кирилла Суханова на 7,5 лет в колонию строго режима по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые были администраторами Telegram-канала «Тушите свет», по версии следствия, используемого в качестве инструмента вымогательства, — получили по 7 лет.

Собчак назвала приговор Кириллу Суханову несправедливым и несоразмерным.

«Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет За что такая несоразмерность Просто отомстить?» - написала она в Telegram-канале «Кровавая барыня»

Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу «Тушите свет», но накануне ареста Суханова она покинула Россию. Позднее журналистка вернулась в Москву, посетила офис «Ростеха», а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.

Ранее Собчак отреагировала на приговор Суханову.