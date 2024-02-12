Дошкольника забрали в реанимацию из дома-интерната в Ленобласти

В Санкт-Петербурге врачи больницы им. Филатова спасают пятилетнего мальчика, которого госпитализировали в реанимацию из дома-интерната №4 в Павловске для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, пятилетнего воспитанника интерната доставили в больницу 11 февраля. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму и гематому правой височной области. Также у пациента есть несколько хронических заболеваний, которые требуют наблюдения.

Что привело к подобной травме, неизвестно.

В интернате проживает 240 детей в возрасте от 4 до 18 лет с ограниченными возможностями.

Ранее пьяный калининградец выстрелил дочери в голову, ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.