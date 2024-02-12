Штрафы за кормление бездомных животных в одном из регионов России сочли незаконными

Власти регионов не могут самостоятельно принимать решения об усыплении бездомных животных. При реализации таких инициатив исполнителей ждет уголовная ответственность, заявил вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев. Также людям нельзя запрещать кормить животных – это будет ограничением их прав, отметил он в беседе с НСН.

Ранее в Астраханской области впервые в России решили наказывать тех, кто кормит бездомных животных, штрафами. Также там заявили, что будут усыплять бездомных животных (даже ранее отловленных и стерилизованных), если в течение 15 дней за ними не придет хозяин. Такие меры не соответствуют федеральному законодательству, подчеркнул Горячев.

«Усыпление животных без владельца запрещено. Это одна из форм жестокого обращения с животными, так определено в законе. Исполнители подобных решений подлежат уголовной ответственности. Эта история вызовет резонанс в обществе», — предупредил эксперт.

Запрет кормления он назвал бесполезной инициативой, которая не решит проблему, хотя признал, что контроль в этой сфере необходим.

«В определенной степени это можно рассматривать как ограничение для граждан, их прав, что не может решаться регионами. Это как запретить подавать милостыню людям. Можем ли мы запретить гражданам это делать?» — задался вопросом зоозащитник.

По его словам, в этой инициативе есть «доля разумности», но власти вместо решения проблемы хотят все запретить.

«Никакого эффекта от таких мер властей не будет, просто увеличение количества зла!», — считает Горячев.

Напомним, в Госдуме подчеркивали, что по закону эвтаназию можно провести только при неизлечимой болезни и тяжелых страданиях животного и призвали Генпрокуратуру проверить легитимность региональных инициатив.

Ранее усыплять бездомных животных разрешили на Алтае.