Участник «Сети»* получил 24 года за двойное убийство

Рязанский областной суд вынес приговор Максиму Иванкину, уже отбывающему срок по делу сообщества «Сеть» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

В этот раз Иванкин проходил фигурантом по делу о двойном убийстве. По данным следствия, в 2017 году Иванкин, еще один член «Сети» Алексей Полтавец и будущие жертвы вместе уехали из Пензы в Рязань, скрываясь от следствия. Однако двое бывших соучастников решили вернуться в Пензу и сотрудничать со следствием. Из-за этого Иванкин и Полтавец выманили их в лес и расправились с ними. Полтавец впоследствии бежал за границу, а Иванкина задержали.

Процесс по делу об убийстве проходил с участием присяжных, которые признали молодого человека виновным. Гособвинение запросило для него 25 лет колонии, а представитель потерпевшей требовал пожизненный срок.

В итоге суд назначил мужчине 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Издание отметило, что новый срок назначили с учетом предыдущего приговора, по которому Иванкин уже отбывает наказание.

С 2020 года Иванкин отбывает 13-летний приговор по делу «Сети», которое возбудили в октябре 2017 года. По версии ФСБ, участники «Сети» планировали совершить атаки во время выборов президента, чемпионата мира по футболу, а также намеревались организовать нападения на органы власти и отделения «Единой России».

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