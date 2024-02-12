В Госдуме поддержали предложение о проведении в школах посвященных СВО мероприятий

Глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина поддержала предложение о проведении в российских школах мероприятий, посвященных российской специальной военной операции на Украине, в том числе с участием ветеранов СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению от фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением организовать в школах России мероприятия, посвященные годовщине начала СВО.

По словам Останиной, такое мероприятие можно провести, если его одобрит Кравцов и, если это будет единый урок в русле «Разговора о важном».

Парламентарий отметила, что участники СВО могут рассказать о том, что в действительности происходит на фронте. По ее словам, в некоторых регионах России уже имеется такая практика.

«Разговоры о важном» — внеурочное занятие, введенное в программы российских образовательных организаций начального, основного, среднего общего и профессионального образования в 2022 году.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.