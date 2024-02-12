Автор проекта «Алена, Блин!» рассказала о стоп-поступках по отношению к героям шоу

Если у пришедшего на интервью гостя есть стоп-темы, связанные с политикой или семьей, пригласивший его журналист должен обходить их, заявила в беседе с блогером Лилией Абрамовой ведущая авторского шоу на YouTube «Алена, Блин!», светский журналист, интервьюер Алена Жигалова, ставшая героиней выпуска киноинтервью «Откровенно с Татаркой».

Комментируя ситуацию, возникшую во время интервью блогера Дины Саевой Ксении Собчак, когда автор шоу «Острожно: Собчак» начала задавать гостье вопросы на заранее обговоренную стоп-тему, Алена Жигалова отметила, что «у Собчак нет ничего человеческого».

«Если у гостей есть стоп-темы, то у меня есть стоп-поступки. Если герой понимает в какой-то момент, что он наговорил лишнего для себя и это связано с детьми или с родителями, и он по-человечески просит: «Ален, если это прозвучит в программе, то у меня отнимут ребенка или станет плохо маме», конечно, мы можем отредактировать этот фрагмент. Потому что на моей совести все это будет, что может потом случится», — поделилась Алена Жигалова.

Ведущая привела в пример ситуацию, случившуюся на записи выпуска шоу «Алена, Блин!» с актером Виталием Гогунским, который говорил про отношения с бывшей женой и дочерью.

«Он по-человечески попросил обойти тему в одном из моментов с дочкой, потому что это может навредить. Мы, конечно, пошли навстречу», — рассказала Жигалова.

Также она раскритиковала Собчак и других представителей шоу-бизнеса из-за посещения вечеринки с «голым дресс-кодом», устроенной блогером Настей Ивлеевой в декабре 2023 года.

По мнению Жигаловой, такое поведение неприемлемо «на фоне того, что происходит сейчас в стране», имея ввиду проведение специальной военной операции.