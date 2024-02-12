Верховный суд отложил до выборов иск о приостановке работы Партии дела

Верховный суд России отложил до завершения президентских выборов рассмотрение вопроса о приостановлении деятельности Партии дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный орган.

«Не допускается приостановление деятельности политических партий со дня официального опубликования решения о назначении выборов», – пояснили в Верховном суде.

В ноябре Минюст попросил о приостановлении работы партии из-за выявленных нарушений. Ведомство также просило отложить рассмотрение вопроса в связи с выборами.

Партия дела была зарегистрирована в 2012 году. Ее председателем является совладелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин. Из информации, размещенной на официальном сайте партии, следует, что она ставит себе целью «объединить интересы людей труда».

До этого Приморский суд отказал шаману Габышеву в смягчении режима лечения.

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