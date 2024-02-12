В Курской области выявили вспышку кори у прихожан евангельской церкви

Вспышка кори выявлена среди баптистов в Курской области, всего зафиксировано 18 случаев. Об этом заявил замглавы региона Андрей Белостоцкий, сообщает РИА Новости.

По его словам, все заболевшие оказались непривитыми.

«Есть случай массовой заболеваемости кори. <...> Это евангельская церковь, у баптистов, 18 случаев», – сказал чиновник, добавив, что соответствующие службы уже отрабатывают очаги заболеваемости.

По его словам, среди заболевших есть дети. Все они находятся под наблюдением на дому и в больницах.

Замгубернатора подчеркнул, что данная вспышка показывает, к чему приводит позиция «непрививочников».

На прошлой неделе учащихся Российского технологического университета МИРЭА, которые обучаются в кампусе на юго-западе Москвы, временно перевели на дистанционное обучение из-за обнаруженного случая кори.

После этого в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори в стране.

Ранее были раскрыты три главные причины скачка заболеваемости корью в РФ.