Жителям регионов ЦФО спрогнозировали мокрый снег с дождем и гололед

В некоторых регионах Центрального федерального округа в ближайшее время ожидается гололед, предупредил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Погода будет обусловлена теплым циклоном, который проходит по линии Минск — Курск — Волгоград, рассказал он в беседе с RT.

На востоке от Москвы ожидаются отрицательные температуры, а на западе – положительные. Контрастный теплый фронт сегодня во второй половине дня и ночью вызовет осадки в виде снега и мокрого снега с дождем в Смоленской, Тверской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Московской областях, рассказал Цыганков. Во всех этих регионах, а также в Москве, ожидается гололед. Температура будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.

«В общем, непогода сегодня во второй половине дня и в ночь на завтра. То же самое касается и Псковской области: там прогнозируется мокрый снег, дождь и гололед», — рассказал синоптик.

К концу рабочей недели москвичам спрогнозировали сильные морозы. Так, в четверг утром температура опустится до -17...-22 градусов, днем поднимется до -10...-15, а в ночь на пятницу морозы достигнут пика – от 20 до 25 градусов ниже нуля.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в День святого Валентина.