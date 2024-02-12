Названа предварительная причина пожара в воинской части в Ставрополе

Причиной пожара на территории воинской части, расположенной в городе Ставрополе, могло стать короткое замыкание. Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Иван Ульянченко.

Он рассказал, что пожар произошел в здании на улице Артема. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, подчеркнул руководитель местной администрации.

«По предварительным данным, пострадавших нет, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов», — добавил Ульянченко и уточнил, что держит ситуацию на контроле.

В 10:21 мск глава города сообщил, что пожар локализован.

Утром 10 февраля в Telegram-канале Baza появилась информация о пожаре в одной из воинских частей в Ставрополе. По неподтвержденным данным, огонь охватил помещения на первом этаже в здании штаба.

В результате на территории объекта была объявлена эвакуация. Позже журналисты отметили, что сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на площади 30 квадратных метров.

Ранее в Пермском крае загорелся газопровод.