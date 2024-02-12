Участник СВО обвинил одноклассников своего сына в травле

В Свердловской области участник специальной военной операции (СВО) обвинил одноклассников своего сына в травле. Об этом сообщил портал E1.ru.

Россиянин рассказал, что один из детей выбросил рюкзак его сына в мусорное ведро. Мужчина отметил, что этот мальчик так себя ведет не первый год, поэтому он сомневается в возможности достичь примирения между детьми.

По данным издания, незадолго до обострения конфликта между детьми участник спецоперации рассказывал им о патриотизме. Также мужчина утверждает, что школа пытается замять эту историю. Он настаивает на исключении ребенка из класса.

Директор школы в свою очередь уверена, что никакой травли в классе нет, а конфликтующих детей пытаются примирить. Более того, самого отца мальчика она называла «очень скандальным мужчиной».

До этого в подмосковной Ивантеевке мужчина напал на участника специальной военной операции. По данным издания «Известия», причиной драки стал дорожный конфликт.

Ранее под Москвой участника СВО отбили в драке.