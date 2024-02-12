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Врач рассказал, чем яблоки полезны для людей старше 60 лет

Врач Арзамасцев: яблоки помогут пожилым улучшить пищеварение

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Freepik.com

Людям старше 60 лет важно включать в свой рацион питания яблоки, потому что они обладают общеукрепляющим действием, благотворно влияют на пищеварение и помогают поддержать уровень железа в крови. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Яблоки – это ценный продукт. В нем есть большое количество витаминов, железо, которое будет полезно пожилым людям. Как общеукрепляющее средство для иммунитета яблоки тоже можно употреблять. Этот фрукт не содержит в себе избытка сахаров, если мы говорим о кисло-сладких или кислых яблоках», — отметил врач.

По его словам, этот фрукт также поможет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, например при гастрите. Кроме того, в яблоках содержится большое количество клетчатки и пектинов, улучшающих перистальтику кишечник. Они также помогут в борьбе с запорами, которые часто бывают у людей старше 60 лет, заключил Арзамасцев.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что большое количество воды и некоторые продукты помогут вывести накопленные в организме токсины. Так, основными продуктами для очищения тела, по словам диетолога, являются свекла, сельдерей и яблоки, а также обычный репчатый лук.

Ранее врач рассказал, как часто пожилым нужно пить кефир.

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