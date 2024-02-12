Эксперты назвали заболевания, которые можно подхватить от домашней кошки

Кошки являются переносчиками некоторых болезней, хотя сами при этом здоровы. Питомцев нужно вакцинировать, в первую очередь – от бешенства, предупреждают эксперты. Эту опасную болезнь можно подхватить через укус или контакт кошачьей слюны с ранками на коже. Есть и другие заболевания, передающиеся человеку от домашних кошек, выяснила Общественная Служба Новостей.

От кошки можно заразиться стригущим лишаем, вызванным патогенными грибками. Определить наличие инфекции можно по внешнему виду питомца – при наличии лишая у него на теле появляются лысые участки с покрасневшей кожей, покрытые корками.

После уборки кошачьего лотка следует обязательно мыть руки, иначе можно заразиться сальмонеллезом и кампилобактериозом. Если кошка является носителем, то болезнь также передается при поглаживании питомца.

Если кошка выходит гулять, то она может стать носителем столбняка – заразиться можно через укус и царапины коготками с частичками земли. У человека при этом наблюдаются спазмы и судороги мускулатуры, затрудненное глотание, конвульсии, головная боль, температура, спазм челюсти и сильное сердцебиение.

Также кошки могут быть носителями бактериальной инфекции пастереллез, провоцирующей у человека появление пузырьков и покраснений, которые долго не заживают, фелиноза, провоцирующего увеличение лимфатических узлов. Также есть угроза заразиться туляремией – болезнью, которая вызывает воспаление, повышение температуры, сильные мышечные боли и увеличение лимфатических узлов. Питомец ею может заразиться от уличных кошек.

Эксперты подчеркивают, что если общение с кошкой привело к неприятным ощущениям, недомоганиям, то следует немедленно обращаться к врачу.

Напомним, что также ветеринары предупреждали о риске заразиться от кошек глистами.

Ранее ученые выяснили, чем могут заболеть кошки из-за пассивного курения.