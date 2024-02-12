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Из Хабаровска запустили рейсы на курорт в Таиланде впервые после пандемии

Из аэропорта Хабаровска впервые после пандемии запустили перелеты в Паттайю

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Depositphotos

Впервые после пандемии запущены прямые авиарейсы из Хабаровска в курортный город Паттайя в Таиланде. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта российского города.

Последние рейсы по этому направлению были в марте 2020 года, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что рейсы по данному направлению выполняет авиакомпания Azur Air. На маршруте в Паттайю задействован борт Boeing 757-200. Представители авиакомпании отметили, что первый вылетевший борт был заполнен пассажирами на 100% — он перевез 237 человек.

В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что Azur Air планирует выполнить рейсы в Паттайю дважды в феврале и дважды в марте.

До этого авиакомпания «Уральские авиалинии», планировавшая с 8 февраля запустить перелеты в Баку из Москвы, отменила все авиарейсы по данному маршруту на ближайшую неделю в связи с невыдачей разрешения властями Азербайджана на осуществление полетов.

Ранее пассажиры устроили дебош на борту самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Екатеринбург.

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