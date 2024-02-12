Авиакомпаниям призвали запретить рассаживать пожилых пассажиров и их родственников

Российские авиакомпании следует обязать сажать на самолет престарелых пассажиров рядом с родственниками или сопровождающими лицами, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Свое предложение он направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву, передает RT со ссылкой на копию обращения.

В письме Милонов напомнил, что в последние дни в России обсуждается запрет авиакомпаниям рассаживать детей с родителями во время полета. При этом, по его мнению, проблема посадки престарелых граждан в возрасте старше 75 лет не менее актуальна.

Депутат призвал изменить правила перевозки пассажиров и Воздушный кодекс, введя запрет для авиакомпаний рассаживать пожилых пассажиров от родственников во время полетов на гражданских линиях.

Напомним, группа депутатов «Единой России» готовит поправки в Воздушное законодательство РФ, предусматривающие запрет на рассадку детей и их родителей. Депутаты объясняют эту инициативу желанием обеспечить безопасность перелетов. При этом исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев назвал эту идею разоряющей для авиакомпаний, предупредив, что ее реализация отразится на ценах на билеты. Cейчас услугу по выбору места в самолете предлагают за дополнительную плату.

Ранее ремонт российских аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний.