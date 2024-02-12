Мужчина подрался с участником СВО из-за дорожного конфликта

В подмосковной Ивантеевке мужчина напал на участника специальной военной операции (СВО). Драка попала на видео, которое опубликовали «Известия» во «ВКонтакте».

По данным издания, причиной драки стал дорожный конфликт.

Очевидцы сняли на видео борющихся на земле мужчин и как неизвестный пытается душить бойца СВО. Женский голос за кадром пояснил, что напавший сам же и повредил машину бойца. Затем женщина срывается на крик и просит окружающих о помощи.

До этого бывшего начальника полиции, который обвиняется в организации поджога дома участника СВО в подмосковном городе Истра, заключили под стражу. Стало известно, что в январе 2024 года дом военнослужащего намеренно подожгли, однако в результате инцидента никто не пострадал.

Также под Москвой участника СВО отбили в драке. Инцидент произошел в Чехове 14 января, мужчина находился в кафе и вышел с другом на улицу, где рассказал истории из жизни на фронте. Это услышали иностранцы, которые начали толкать россиянина и пытались ударить по раненой ноге.

Бойца от нападения земляков спасли два других армянина. Один из них рассказал, что в тот день для него не было разницы, армянин или русский, виноват тот, кто пытался избить толпой.

Ранее москвич поспорил с соседом-пенсионером в общедомовом чате и избил его при личной встрече.