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Названы лучшие продукты для укрепления иммунитета зимой

Нутрициолог Савельева: квашеная капуста поможет укрепить иммунитет

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Pexels

Квашеная капуста является одним из самых полезных продуктов для здоровья и укрепления иммунитета в зимний период. Об этом kp.ru рассказала специалист по психологической коррекции пищевого поведения, нутрициолог, эксперт телеканала «Доктор» и финалист премии «Здравомыслие» Дарья Савельева.

По ее словам, в этом продукте содержится большое количество витамина С, калия, марганца и волокна, необходимые для дружественных бактерий в кишечнике. Квашеная капуста за счет улучшения микрофлоры кишечника может помочь в борьбе с коронавирусом. Еще один полезный продукт — чеснок, который обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами благодаря веществу аллицину, продолжила эксперт. Помимо этого, он также повышает уровень «хорошего» холестерина в крови и уменьшает «плохой», может снизить риск рака желудка, толстой кишки, молочной железы, шейки матки.

Зимой Савельева также рекомендует употреблять ягоды шиповника. В них содержатся витамин С и железо.

«Исследование шведских ученых показало: у группы добровольцев, употреблявших в течение 6 недель напиток из шиповника, значительно снизились систолическое (верхнее) артериальное давление и общий уровень холестерина в плазме крови», — отметила нутрициолог.

Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина до этого говорила, что достаток белка в рационе, прогулки и здоровый сон снижают риск простуд у пожилых людей.

Ранее стало известно, как не простудить легкие во время бега на улице зимой.

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