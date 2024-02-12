Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шаману Габышеву отказали в смягчении режима лечения

Приморский суд отказал шаману Габышеву в смягчении режима лечения

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Александра Габышева, известного как «шаман» из Якутии, на отказ о переводе на более мягкий режим лечения. Об этом сообщил адвокат шамана Алексей Прянишников.

Таким образом, «шаман» останется в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске.

Прянишников заявил, что намерен подать кассационную жалобу.

В декабре 2023 года Уссурийский райсуд отказал в переводе Габышева в психиатрический стационар общего типа. По словам Прянишникова, прокурор посчитал, что Габышев общественно опасен.

Габышева задержали в сентябре 2019 года на федеральной трассе М-53 «Байкал» во время путешествия в Москву. Его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, после чего он был отпущен. В отношении Габышева возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к экстремизму.

Второе путешествие самопровозглашенного шамана в столицу завершилось 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали и вернули в Якутск, где он был оштрафован на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой подтвердили его невменяемость.

Ранее развращавшего детей российского педофила отправили на принудительное лечение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами