Шаману Габышеву отказали в смягчении режима лечения

Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Александра Габышева, известного как «шаман» из Якутии, на отказ о переводе на более мягкий режим лечения. Об этом сообщил адвокат шамана Алексей Прянишников.

Таким образом, «шаман» останется в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске.

Прянишников заявил, что намерен подать кассационную жалобу.

В декабре 2023 года Уссурийский райсуд отказал в переводе Габышева в психиатрический стационар общего типа. По словам Прянишникова, прокурор посчитал, что Габышев общественно опасен.

Габышева задержали в сентябре 2019 года на федеральной трассе М-53 «Байкал» во время путешествия в Москву. Его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, после чего он был отпущен. В отношении Габышева возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к экстремизму.

Второе путешествие самопровозглашенного шамана в столицу завершилось 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали и вернули в Якутск, где он был оштрафован на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой подтвердили его невменяемость.

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