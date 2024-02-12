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РФ расширит список стран, граждане которых смогут получить электронную визу

Климов: расширят список стран, граждане которых получат электронную визу РФ

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россия планирует расширить список стран, граждане которых смогут получить электронные визы для въезда в Россию. Об этом заявил в интервью ТАСС глава консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

Дипломат отметил, что пока рано называть конкретные страны, которые могут попасть в этот перечень.

По словам Климова, в соответствии с планом мероприятий по реализации в этом и следующем годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, МИД должен представить в правительство соответствующий доклад до 10 декабря 2024 года.

Также представитель МИД добавил, что с 1 августа по 31 декабря 2023 года было выдано 170 тысяч единых электронных российских виз гражданам 55 иностранных государств. Более 90% от общего количества электронных виз было выдано гражданам Китая, Эстонии, Германии, Турции, Индии, Саудовской Аравии, Латвии, Ирана, Литвы, Италии.

Климов также заявлял, что власти России фиксируют тенденцию к росту заинтересованности иностранцев в посещении государства.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) предложили изменить размер сборов за оформление шенгенской визы.

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