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В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

В Приморье поместили под стражу подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Приморском крае суд поместил под стражу на два месяца гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Артемовским городским судом по ходатайству следователя заключен под стражу очередной гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении изнасилования 14-летней девочки», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в начале января 2024 года иностранец под выдуманным предлогом привел малолетнюю пострадавшую в одну из саун в Артеме, где, применив физическую силу, совершил с девочкой насильственный половой акт.

В начале февраля сообщалось, что в Карелии вынесли приговор иностранцу, обвиняемому в развращении несовершеннолетней.

Следствием установлено, что 42-летний гражданин одной из среднеазиатских республик приехал в Медвежьегорский район на заработки. В июле прошлого года он увидел на улице незнакомую девочку и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Липецке мужчину задержали за изнасилование восьми школьниц.

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