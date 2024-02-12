В Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

В Приморском крае суд поместил под стражу на два месяца гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Артемовским городским судом по ходатайству следователя заключен под стражу очередной гражданин Узбекистана, обвиняемый в совершении изнасилования 14-летней девочки», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в начале января 2024 года иностранец под выдуманным предлогом привел малолетнюю пострадавшую в одну из саун в Артеме, где, применив физическую силу, совершил с девочкой насильственный половой акт.

В начале февраля сообщалось, что в Карелии вынесли приговор иностранцу, обвиняемому в развращении несовершеннолетней.

Следствием установлено, что 42-летний гражданин одной из среднеазиатских республик приехал в Медвежьегорский район на заработки. В июле прошлого года он увидел на улице незнакомую девочку и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Липецке мужчину задержали за изнасилование восьми школьниц.