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В Приморье у отравившихся в кафе обнаружили сальмонеллу

В Дальнереченске у отравившихся в бургерной нашли сальмонеллу

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Специалисты выявили сальмонеллу у людей, посетивших кафе «М-Бургер» в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

«Среди заболевших, употреблявших готовую продукцию в кафе «М-Бургер» в Дальнереченске, выделена сальмонелла», — заявили в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе, во время проверки в заведении общепита обнаружены многочисленные нарушения, в том числе отсутствие документации, подтверждающей соответствие пищевой продукции. На полуфабрикатах собственного приготовления не было маркировки о дате изготовления, сроках реализации и хранения. Кроме того, в бургерной выявлено несоблюдение поточности и последовательности технологических процессов, обеспечивающих биологическую безопасность. Отсутствовали сведения у сотрудников кафе о прохождении медицинских осмотров.

По данным Роспотребнадзора, уже госпитализирован 31 человек.

До этого Роспотребнадзор закрыл кафе в Дальнереченске, посетители которого отравились едой. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут судить ресторатора за отравление 112 человек на выпускном.

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