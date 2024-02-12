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Магнитная буря ожидается 12 февраля

Магнитная буря ожидается 12 февраля, на солнце произойдет вспышка класса Х

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Shutterstock

Мощная магнитная буря приближается к Земле, сообщили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики.

Пика интенсивности она достигнет 12 февраля. Явление может вызвать нарушение коротких волн радиосвязи по всей планете, а в приполярных широтах — помехи в работе навигации. Вспышка класса X на солнце спровоцирует это явление.

Метеозависимые люди, по версии ряда специалистов, могут почувствовать недомогание и перепады настроения.

9 февраля сообщалось, что гигантское скопление солнечных пятен может обрушить на Землю мощнейшие магнитные бури. Группа пятен включает в себя по меньшей мере четыре ядра, каждое из которых больше Земли. Структура столь велика, что ее заметно даже с Марса, о чем свидетельствуют новые снимки марсохода Preservance.

Солнечные пятна — темные и более холодные области на поверхности звезды. Они могут порождать электромагнитные вспышки, сопровождаемые корональными выбросами массы (КВМ).

Астрономы предупредили о приближении пика 11-летнего солнечного цикла.

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