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Гигантское скопление солнечных пятен может обрушить на Землю мощнейшие магнитные бури

Spaceweather: на Солнце заметили огромные пятна, видимые даже с Марса

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Shutterstock

На обращенной к Земле стороне Солнца образовался кластер огромных пятен AR3576, в четыре раза превышающий размеры нашей планеты. Ширина области затемнения составляет 200 тыс. километров, сообщает портал Spaceweather.com.

Группа пятен включает в себя по меньшей мере четыре ядра, каждое из которых больше Земли. Структура столь велика, что ее заметно даже с Марса, о чем свидетельствуют новые снимки марсохода Preservance.

Солнечные пятна — темные и более холодные области на поверхности звезды. Они могут порождать электромагнитные вспышки, сопровождаемые корональными выбросами массы (КВМ). Солнечные вспышки возникают, когда магнитная энергия накапливается в солнечной атмосфере и высвобождается в виде интенсивного всплеска электромагнитного излучения.

По словам ученых Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, AR3576 может обрушить на Землю серию магнитных бурь X-класса — самого мощного по шкале космических штормов. Они способны вызвать серьезные перебои в радиосвязи и нарушить работу спутников.

Возникновение такого огромного солнечного пятна свидетельствует о приближении к пику 11-летнего цикла активности нашей звезды, отметили специалисты.

Ранее астрономы уточнили вероятные сроки прохождения максимума активности Солнца.

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