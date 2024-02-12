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Юрист объяснил, когда банк вправе изменять условия по кредитке

Юрист Гусятников: банк вправе менять условия снятия наличных по кредитке

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Freepik.com

Изначально банк не имеет права менять процентную ставку по кредиту и льготный период уплаты процента по кредиту. Однако все остальные условия в его власти, рассказал в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

При этом эксперт отметил, что есть одна оговорка: клиент должен быть поставлен в известность заранее, например, на сайте банка. Но увидит ли он эту информацию, кредитора не волнует, подчеркнул Гусятников.

По его словам, есть исключение, когда банк может менять процентную ставку и льготный период: если такая возможность прописана в договоре. Например, если речь идет о плавающей ставке или фиксированном льготном периоде уплаты процентов по кредиту.

Он также отметил, что кредитный лимит, условия снятия наличных и начисления кешбэка банк может менять в любой момент.

В начале февраля сообщалось, что за последние два года число россиян с пятью и более кредитами удвоилось.

Ранее экономист предрек рост доли досрочных погашений кредитов в России в 2024 году.

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