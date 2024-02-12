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В США рассказали, куда пойдет новый пакет помощи для Украины

Сенатор Маллин: пакет помощи Украине пойдет на восполнение боеприпасов США

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Manuel Balce Ceneta/AP

Деньги, которые Вашингтон выделяет Украине, принесут большую пользу самим Соединенным Штатам. Об этом заявил сенатор Маркуэйн Маллин в интервью Fox News.

По словам политика, для США этот вопрос имеет особую важность, так как на данный момент уровень их боеприпасов находится на критически низком уровне, а в сравнении с Россией Вашингтон за год производит столько 155-миллиметровых снарядов, сколько Москва способна произвести за месяц.

Отмечается, что проект иностранной помощи США включает в себя финансирование Украины для продолжения борьбы с Россией и помощь Израилю для победы над террористами ХАМАС. Сейчас сенаторы на Капитолийском холме занимаются его обсуждением.

До этого в минобороны США рассказали о продолжающихся поставках оружия на Украину. При этом сенат США выступил против законопроекта о помощи Украине и Израилю.

Ранее в США нашли способ помогать Украине за счет ЕС.

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