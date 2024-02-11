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На выборах президента Финляндии лидирует Александр Стубб

На выборах президента Финляндии лидирует Александр Стубб, у него более 52% голосов

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Global Look Press

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб лидирует во втором туре на выборах президента Финляндии. Об этом говорится в сообщении Минюста страны, передает ТАСС.

Отмечается, что по итогам подсчета чуть более 58% голосов Стубб лидирует с показателем 52,7%. Его оппонент, бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто получил 47,3%.

11 февраля в Финляндии прошел второй тур выборов президента. Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИДа Пекка Хаависто. Оба политика поддерживают жесткую линию в отношениях с Россией, выступают за продолжение помощи Украине и развитие сотрудничество с НАТО.

Второй тур президентских выборов в Финляндии стартует на фоне рекордной явки на досрочном голосовании. Около 46% избирателей предпочли воспользоваться этим вариантом в рамках избирателей кампании. Это даже выше показателей первого тура, в ходе которого 44,7% финнов проголосовали досрочно.

Ранее в Финляндии спикером парламента переизбрали депутата от правой партии.

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