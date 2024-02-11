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В минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших при взрывах в Элисте

Минздрав: трое пострадавших при взрывах в Элисте находятся в тяжелом состоянии

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СК РФ

Трое пострадавших при взрывах в Элисте в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще двое — в среднетяжелом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу минздрава Калмыкии Булата Сараева.

По словам чиновника, в числе находящихся в тяжелом состоянии — росгвардеец, который получил ранения при обыске в доме мужчины, учинившего первый взрыв. Два других сотрудника Росгвардии находятся в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что о состоянии пациентов регулярно докладывают главе Калмыкии Бату Хасикову и федеральному минздраву.

10 февраля житель города Элисты бросил боевую гранату в окно местного центра по оказанию психологической помощи. По данным следственного управления СК РФ по региону, нападавший стоит на учете в психоневрологическом диспансере и посетил учреждение в качестве клиента. Однако во время консультации между мужчиной и одним из сотрудников произошел конфликт.

На следующий день в доме 29-летнего гражданина, которого подозревают в подрыве центра по оказанию психологической помощи, начались обыски. Однако в какой-то момент в здании сработало неустановленное взрывное устройство.

Ранее в частном доме в Чечне произошел взрыв газа.

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