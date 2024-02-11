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Суд арестовал двух школьников, устроивших пожар в петербургской многоэтажке

В Петербурге двух подростков арестовали за поджог покрышек в жилом доме

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Московский районный суд арестовал несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Правоохранители установили, что ученики 7-го и 9-го классов устроили пожар в многоэтажке на улице Фрунзе. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, таким образом за решеткой подростки пробудут до 8 апреля. В отношении поджигателей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом».

8 февраля огонь охватил лестничную клетку и дверь квартиры на шестом этаже жилого дома. Неизвестные в масках подожгли покрышки и спешно покинули место происшествия. В результате трех жильцов в состоянии средней степени тяжести пришлось госпитализировать. От отравления угарным газом пострадали 61-летний мужчина, его 55-летняя супруга и их 74-летняя соседка.

Ранее шестиклассник организовал поджог на железной дороге в Подмосковье.

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