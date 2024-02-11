Призвавший переодеть «Родину-мать» активист после проверки СК заявил, что ситуацию «раскачали»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении башкирского активиста Расула Ахияретдинова, которого возмутили «откровенно торчащие соски» скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Сам Ахияретдинов заявил «Газете.Ru», что общественность его неправильно поняла и он ожидал другую реакцию на призыв прикрыть монументу «срамные места».

«Я думаю, что законность должна быть законной. Проверку все равно проведут, потому что было много возмущений. По результатам посмотрим, есть ли там незаконные высказывания или какие-то экстремистские действия. Что поделаешь — что сделано, то сделано. Реакцию я ожидал не такую. Мне казалось, что я защищаю «Родину-мать». И люди, которые до этого со мной общались, в том числе и религиозные деятели, полностью меня поддерживали. Я был в полной уверенности, что народ за то, чтобы немножко прикрыть, так скажем. Видимо, раскачали так или же какие-то национальные движения повлияли на это, но 99,9% думают, будто я хочу снести «Родину-мать». Я же ее не трогаю. Она стоит и все — символ победы. Мне не нравится то, что каждый человек, когда туда приходит, то поиграет как-то на видео, то еще какие-то такие издевательские моменты идут. То есть это стопроцентное недопонимание», — сказал он.

Ахияретдинов добавил, что старается не думать о возможном наказании из-за своих слов. По мнению активиста, он виноват в том, что «не додумал» и не учел возможную реакцию общественности. Мужчина уточнил, что записал видео с извинениями, чтобы «остановить все на корню».

«Все-таки склоняюсь, что многие не так поняли, как будто я хочу внести кардинальные изменения. Ни в коем случае. Я был бы виноват, если бы сказал: «давайте уберем». Я по совести говорю, что каких-то экстремистских таких нападок у меня не было. И тем более раскачивать какие-то народы и мнения — тоже такого не было. Со мной проводилась беседа, я и там объяснил, что никаких моментов нет, видео я запишу и отправлю. Я же представляю все-таки исламскую сторону, и не хотелось бы, чтобы еще ислам начал меня поддерживать, какие-то деятели, поэтому я уж решил на корню все это остановить, чтобы продолжения никакого не было», — объяснил он.

8 февраля активист из Башкортостана Расул Ахияретдинов обратился к президенту России с просьбой переделать главную скульптуру мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!» авторства советского скульптора Евгения Вучетича. Активист выразил мнение, что одежда на монументе выглядит слишком откровенно и провокационно — а «люди ходят и смотрят на ее грудь». Ахияретдинов считает, что на «Родину-мать» не нужно надевать хиджаб, но можно «надеть платочек на плечи или руки».

После этого Ахияретдинов пожаловался «Газете.Ru» на травлю в соцсетях. Он заявлял, что в Волгограде регулярно поднимается вопрос о «немножко вызывающем» памятнике, а записать свое обращение он решил после жалобы продавцов в магазине и делегации из Туркменистана на откровенный вид «Родины-матери».

Позднее Ахияретдинов записал еще одно видео, на котором извинился за свои слова.

9 февраля глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении активиста, который, находясь в Волгограде, записал видеоролик, содержащий «высказывания об оскорблении чувств верующих».

Ранее СК задержал россиянку Агафонову в аэропорту за ролик с монументом «Родина-мать».