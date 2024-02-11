В Петербурге сотрудница ПВЗ заявила о пытке изнасилования, пережитой ею на рабочем месте

В Санкт-Петербурге мужчина попытался изнасиловать сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает «Фонтанка».

Накануне к правоохранителям обратилась 46-летняя местная жительница. Она заявила, что пострадала от насильственных действий сексуального характера со стороны неизвестного мужчины. В тот момент женщина находилась на своем рабочем месте, в ПВЗ на проспекте Солидарности.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и вскоре задержали 32-летнего жителя Колпино. Его отправили в изолятор временного содержания . Возбуждено дело о покушении на изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Известно, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за групповое изнасилование, а также был судим за разбой и угон транспортного средства.

Ранее избившая сотрудницу Wildberries россиянка отделалась штрафом.