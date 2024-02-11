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Замдиректора школы наказали за близкие отношения с выпускницей

В Британии замдиректора школы запретили встречаться с бывшей ученицей

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В Великобритании бывшему заместителю директора школы запретили заниматься сексом с выпускницей в качестве наказания за сексуальные отношения с нею. Об этом сообщает Mirror.

47-летний Джеймс Рич работал в Лестерской грамматической школе с сентября 2012 года по декабрь 2018 года. Сначала он являлся заместителем директора, а затем занял должность исполняющего обязанности директора. Как было установлено, педагог оказывал предпочтение одной из учениц и в итоге вступил с ней в сексуальные отношения.

Мужчина не соблюдал профессиональные границы в отношениях с девушкой, делился с ней подробностями своей личной жизни и чрезмерно хвалил ее. По некоторым данным, они вступили в интимную связь летом 2017 года, уже после того, как пострадавшая покинула учебное заведение. На тот момент бывшей ученице уже исполнилось 18 лет, и она дала согласие на отношения с учителем. Несмотря на это поведение педагога было признано комиссией неприемлемым.

«Комиссия пришла к выводу, что мистер Рич еще не осознал потенциальных последствий своих действий», — говорится в официальном заключении комиссии.

Известно, что в сентябре 2018 года мужчину отстранили от работы в связи с первыми подозрениями и в конце концов уволили. Теперь экс-замдиректора наказали двухлетним запретом вступать в сексуальные отношения с бывшей ученицей.

Ранее учитель из Узбекистана надругался над школьницей и пригрозил ей распространением откровенных фото.

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