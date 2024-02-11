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В Сыктывкаре загорелась квартира, шесть человек пострадали

МЧС: в результате пожара в квартире в Сыктывкаре пострадали шесть человек

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Сыктывкаре. Об инциденте сообщило МЧС России.

По данным ведомства, в здании загорелась квартира. Пострадали шесть человек, включая двух детей, их госпитализировали. Эвакуировать дом не пришлось — 20 жильцов самостоятельно покинули здание.

В итоге пламя локализовали на территории площадью 50 кв. метров. Огонь тушат 30 спасателей при поддержке девяти единиц спецтехники. Причина возгорания уточняется.

10 февраля сообщалось о пожаре в одном из помещений гостинично-развлекательного комплекса «Небо» в Автозаводском районе Тольятти. По словам мэра города Николая Ренца, к пожару могло привести короткое замыкание. По факту случившегося глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее в Челябинске сгорел новый пассажирский автобус.

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