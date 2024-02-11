В Карелии нашли черные ящики потерпевшего крушение вертолета Ми-8

Со дна Онежского озера подняли черные ящики вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Карелии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Оба «черных ящика», бортовой речевой самописец и прибор регистрации полетов, демонтированы водолазами в хвостовой части вертолета на дне Онежского озера и подняты на поверхность», — сказал собеседник агентства.

После осмотра следователями бортовые самописцы будут доставлены для расшифровки в специализированный научно-исследовательский институт. Оба прибора находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в экстренных службах.

4 февраля вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в окрестностях Карелии. В момент потери связи вертолет совершал тренировочный полет над Онежским озером. На борту находились три члена экипажа. Ранее специалисты подняли со дна Онежского озера в Карелии крупные обломки вертолета.

Позже источник в экстренных службах сообщал, что причиной крушения вертолета МЧС Ми-8 могло стать его обледенение.

Ранее в экстренных службах назвали возможную причину крушения Ми-8.