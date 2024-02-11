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Москвичей ожидают ледяной дождь и туман в понедельник

МЧС предупредило о ледяном дожде и тумане в Москве 12 февраля

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Илья Аверьянов/РИА Новости

Ледяной дождь и туман ожидаются в Москве с утра и до вечера в понедельник. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Москве.

По данным ведомства, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 06:00 до 21.00 12 февраля в Москве ожидается налипание мокрого снега, гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман. Местами сильная гололедица.

В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и оставлять машину вдали от деревьев.

Пешеходам в ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

10 февраля Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москве на следующей неделе ожидаются ледяные дожди. На деревьях и проводах образуется лед, который изрядно увеличит весовую нагрузку, что может привести к падению деревьев или обрыву линий электропередачи.

Ранее синоптик рассказал москвичам, когда в столицу придет весна.

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