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Пьяный россиянин пытался похитить ребенка, мальчика спас друг

Mash: в Петербурге пьяный мужчина пытался похитить школьника

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Приморском районе Петербурга нетрезвый мужчина вымогал у двух подростков деньги и попытался похитить одного из них. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки на Планерной улице, к двум подросткам подошел неизвестный мужчина и начал требовать у детей деньги. Когда мальчики отдали незнакомцу по сто рублей, тот отпустил одного из них, а второго повел с собой в ближайший магазин, намереваясь продолжить знакомство.

Напуганный приятель мальчика сообщил о произошедшем родителям, они немедленно обратились в полицию. Нетрезвого петербуржца, который вел четвероклассника к себе домой, задержали на проспекте Авиаконструкторов.

Ранее отец спас четырехлетнего сына от похищения.

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